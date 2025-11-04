Italian cheese Awards | il caciocavallo del caseificio Mangiapane è Formaggio dell’anno
Il caseificio Mangiapane – Le Vacche Rosse di Cammarata, guidato da Liborio Mangiapane, ha conquistato il titolo di “Formaggio dell’anno” agli Italian cheese Awards 2025 con il suo caciocavallo stagionato. Il premio, assegnato durante la serata di gala al centro congressi di Bergamo Fiera. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Altre letture consigliate
Miglior formaggio PASTA FILATA STAGIONATA Finale dell’Italian Cheese Awards ’25 Domenica 26 ottobre ’25 - Fiera di Bergamo CACIOCAVALLO La Massaia Puglia Caciocavallo tipico, realizzato con latte di mucche che vivono allo stato brado. Alimentand - facebook.com Vai su Facebook
Centrale del Latte di Cesena trionfa agli Italian Cheese Awards per il secondo anno consecutivo - X Vai su X
Cheese Awards: è un Caciocavallo di Cammarata il formaggio dell’anno, lo Yogurt di San Salvatore miglior derivato, a Mimmo La Vecchia il premio alla Carriera - Le statuette d'oro del prestigioso concorso che decreta l’eccellenza della produzione casearia nazionale. Lo riporta firstonline.info
Il Caciocavallo Stagionato di Mangiapane incoronato Formaggio dell’Anno agli Italian Cheese Awards 2025 - Il Caseificio Mangiapane di Cammarata è l'assoluto protagonista della serata di gala degli Italian Cheese Awards 2025, aggiudicandosi il riconoscimento ... Come scrive magaze.it
Italian Cheese Award, tra i migliori formaggi italiani c'è un siciliano - Un caciocavallo di razza modicana, un capolavoro del gusto dell'isola a Cammarata, premiato come formaggio dell'anno ... lasicilia.it scrive