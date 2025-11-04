Italian cheese Awards | il caciocavallo del caseificio Mangiapane è Formaggio dell’anno

Agrigentonotizie.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caseificio Mangiapane – Le Vacche Rosse di Cammarata, guidato da Liborio Mangiapane, ha conquistato il titolo di “Formaggio dellanno” agli Italian cheese Awards 2025 con il suo caciocavallo stagionato. Il premio, assegnato durante la serata di gala al centro congressi di Bergamo Fiera. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

