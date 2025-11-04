Nonostante l'Europa sembra rallentare sulle politiche ambientale, come se continuasse a viaggiare ma con il freno a mano tirato, l'Italia si conferma leader nell'economia circolare. Sarà per la sua storia, per le virtù nate per dover supplire alla mancanza di materie prime, ma il nostro Paese - come racconta la fotografia dalla relazione presentata in apertura degli Stati generali della green economy (l'appuntamento promosso dal Consiglio nazionale della green economy e dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile) in occasione della giornata inaugurale di Ecomondo alla Fiera di Rimini. C'è poco da fare, l'Italia è brava nel recuperare e riciclare e lo fa meglio del resto d'Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Italia leader economia circolare. Pichetto: "Nostre imprese esemplari"