italia inaugura il primo palo pubblico per pole dance le proteste furiose dalle donne

È scoppiata la polemica ad Alassio per il primo palo da “pole dance” installato in uno spazio pubblico in Italia. L’inaugurazione, avvenuta sul lungomare della cittadina ligure, in  passeggiata Cadorna, ha visto la partecipazione del sindaco  Marco Melgrati  e dell’assessore regionale alla Rigenerazione urbana  Marco Scajola. L’opera fa parte di una più ampia area fitness a cielo aperto, costata  600mila euro di fondi pubblici, di cui  oltre 250mila  provenienti dalla Regione. Il primo palo da “pole dance” pubblico d’Italia. A spiegare l’iniziativa è stata l’assessora allo Sport  Roberta Zucchinetti, che durante la cerimonia ha sottolineato con orgoglio: «È il primo palo per la pole dance installato in una palestra outdoor pubblica in Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

italia inaugura primo paloSindaco inaugura primo palo pubblico per pole dance, polemiche - È stato inaugurato tra le polemiche sul lungomare di Alassio (Savona) il primo palo pubblico per la pole dance in Liguria nell'ambito di una nuova area ginnico- Secondo ansa.it

