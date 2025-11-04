Italia inaugura il primo palo pubblico per pole dance Le proteste furiose dalle donne
È scoppiata la polemica ad Alassio per il primo palo da “pole dance” installato in uno spazio pubblico in Italia. L’inaugurazione, avvenuta sul lungomare della cittadina ligure, in passeggiata Cadorna, ha visto la partecipazione del sindaco Marco Melgrati e dell’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola. L’opera fa parte di una più ampia area fitness a cielo aperto, costata 600mila euro di fondi pubblici, di cui oltre 250mila provenienti dalla Regione. Il primo palo da “pole dance” pubblico d’Italia. A spiegare l’iniziativa è stata l’assessora allo Sport Roberta Zucchinetti, che durante la cerimonia ha sottolineato con orgoglio: «È il primo palo per la pole dance installato in una palestra outdoor pubblica in Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
