Italia Gattuso venerdì ufficializzerà i convocati per le sfide contro Moldavia e Norvegia | previste diverse novità

Calcionews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia, Zaccagni torna nel gruppo di Gattuso: Caprile verso la prima convocazione. Ecco tutte le possibili novità del ct azzurro. Nuove certezze e qualche sorpresa in vista per la Italia di Gennaro Gattuso, attesa a due partite decisive per la qualificazione al Mondiale 2026. Tra i protagonisti del nuovo corso azzurro ci sarà Mattia Zaccagni, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

italia gattuso venerd236 ufficializzer224 i convocati per le sfide contro moldavia e norvegia previste diverse novit224

© Calcionews24.com - Italia, Gattuso venerdì ufficializzerà i convocati per le sfide contro Moldavia e Norvegia: previste diverse novità

Argomenti simili trattati di recente

Italia, Gattuso: “Per migliorarsi la grinta non basta. Playoff? Sappiamo di non poter sbagliare” - Tutto pronto, o quasi, per il secondo impegno degli Azzurri di Rino Gattuso in questa sosta per le Nazionali. Segnala gianlucadimarzio.com

Italia, Tonali: "Tornerò a giocare in Serie A, il livello si alza sempre di più" - All'orizzonte le partite contro Estonia (11 ottobre) e Israele (14 ottobre), sfide da non sbagliare sulla strada del prossimo Mondiale. Come scrive sport.sky.it

L'Italia under 21 spacca. Gattuso, occhio a Baldini - Se la Nazionale maggiore cammina sul filo del rasoio, gli Azzurrini hanno appena demolito 4- ilgiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Italia Gattuso Venerd236 Ufficializzer224