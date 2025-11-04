Italia e Uzbekistan | alleanza strategica tra corridoi eurasiatici risorse critiche e diplomazia delle persone
La nuova centralità di Tashkent nei corridoi eurasiatici e il ruolo dell’Italia tra cooperazione industriale, formazione e diplomazia economica. Un legame che va oltre l’energia e parla di futuro condiviso. Diplomazia delle persone e visione economica comune Le relazioni tra Italia e Uzbekist. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Italia e Uzbekistan: il Ministro #MarinaCalderone ha incontrato @MOlloyorov, Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Protezione Sociale e Consigliere del Presidente dell’Uzbekistan, per rafforzare la cooperazione sui servizi sociali. https://lavoro.go - X Vai su X
Italia e Uzbekistan, il Ministro Marina Calderone ha incontrato Mansurbek Olloyorov, Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Protezione Sociale e Consigliere del Presidente dell’Uzbekistan. La visita è stata l’occasione per un proficuo scambio di esp Vai su Facebook
BMW Italia ed ENI, alleanza strategica per una mobilità a basse emissioni - In un momento cruciale per la transizione energetica, BMW Italia ed ENI stringono un’alleanza per accelerare la decarbonizzazione del trasporto su strada. Segnala ilfattoquotidiano.it
Energia: transizione green, con 'Aristotle' alleanza strategica imprese Italia-Germania-Cina - Alleanza strategica tra 3 eccellenze produttive di Italia, Germania e Cina per dare vita a un progetto pilota destinato a definire un nuovo standard ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it