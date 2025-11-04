La nuova centralità di Tashkent nei corridoi eurasiatici e il ruolo dell’Italia tra cooperazione industriale, formazione e diplomazia economica. Un legame che va oltre l’energia e parla di futuro condiviso. Diplomazia delle persone e visione economica comune Le relazioni tra Italia e Uzbekist. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Italia e Uzbekistan: alleanza strategica tra corridoi eurasiatici, risorse critiche e diplomazia delle persone