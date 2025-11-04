Italia della cultura in lutto addio a Giorgio Forattini
Un silenzio improvviso si è fatto largo tra le pagine dei giornali italiani: oggi qualcosa si è spezzato, lasciando dietro di sé un vuoto che nessuno aveva previsto. La notizia corre veloce, scuote i ricordi e le coscienze. Ma cosa è successo davvero? La sua scomparsa segna un momento indelebile per la satira politica italiana. >> “Non chiamatela più così”. Papa Leone XIV, il documento ufficiale sulla Madonna: svolta epocale Un artista capace, con la sua ironia tagliente, di raccontare cinquant’anni di storia nazionale e di disegnare – letteralmente – i volti del potere come nessun altro. “ Senza falsa modestia, dopo Guareschi credo di venire io nella classifica dei protagonisti della satira italiana dell’ultimo secolo “, amava ripetere, consapevole del segno profondo lasciato nella cultura e nel giornalismo del Paese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
