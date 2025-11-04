Italia arriva un nuovo peggioramento | piogge e vento in gran parte del Paese

Dayitalianews.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Breve parentesi stabile prima del ritorno del maltempo. Dopo alcuni giorni di tregua, l’autunno torna a farsi sentire sull’Italia. Un nuovo fronte perturbato di origine atlantica è pronto a riportare piogge diffuse, venti sostenuti e un generale calo delle temperature su gran parte della Penisola. Le previsioni per i prossimi giorni. Mercoledì 5 novembre sarà una giornata di transizione, con cieli irregolarmente nuvolosi e qualche pioggia sparsa sul Nord-Ovest, specie tra Liguria e Piemonte. Le temperature resteranno miti al Centro-Sud, dove il sole resisterà ancora per qualche ora. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

italia arriva un nuovo peggioramento piogge e vento in gran parte del paese

© Dayitalianews.com - Italia, arriva un nuovo peggioramento: piogge e vento in gran parte del Paese

Approfondisci con queste news

italia arriva nuovo peggioramentoMeteo ItaliaNuovo peggioramento in arrivo con piogge e temporali, maggiore stabilità attesa nel weekend - In arrivo piogge e temporali localmente intensi, migliora nel weekend di Ognissanti ma possibili ancora disturbi al Nord ... Segnala centrometeoitaliano.it

italia arriva nuovo peggioramentoArriva l'anticiclone, tempo soleggiato su gran parte d'Italia. Allerta gialla in Sicilia - Un nuovo peggioramento è previsto tra venerdì e il fine settimana ... Riporta msn.com

italia arriva nuovo peggioramentoMeteo Italia fine ottobre: quanto dura il caldo e cosa succede dopo - Le previsioni meteo annunciano una breve fase di stabilità sull’Italia, seguita da un nuovo peggioramento con temporali. Si legge su newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Arriva Nuovo Peggioramento