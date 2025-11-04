ABBONATI A DAYITALIANEWS Breve parentesi stabile prima del ritorno del maltempo. Dopo alcuni giorni di tregua, l’autunno torna a farsi sentire sull’Italia. Un nuovo fronte perturbato di origine atlantica è pronto a riportare piogge diffuse, venti sostenuti e un generale calo delle temperature su gran parte della Penisola. Le previsioni per i prossimi giorni. Mercoledì 5 novembre sarà una giornata di transizione, con cieli irregolarmente nuvolosi e qualche pioggia sparsa sul Nord-Ovest, specie tra Liguria e Piemonte. Le temperature resteranno miti al Centro-Sud, dove il sole resisterà ancora per qualche ora. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Italia, arriva un nuovo peggioramento: piogge e vento in gran parte del Paese