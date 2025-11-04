In Italia, la medicina estetica rigenerativa accelera. Il Paese è tra i leader nell’impiego di cellule staminali e cresce la domanda di percorsi personalizzati, efficaci e poco invasivi. Tecnologie avanzate e approcci biologici stanno trasformando la cura della pelle, valorizzando equilibrio, sicurezza e risultati naturali, progressivi. Una domanda in rapida ascesa Negli ultimi anni, nei . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Italia accelera nell’estetica rigenerativa: staminali e percorsi su misura