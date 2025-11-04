Italia 2025 corsa al digitale | AI cloud e cybersecurity trainano le assunzioni

Nel 2025 il mercato tecnologico italiano corre a un ritmo che appassiona e impegna. Le aziende cercano competenze digitali con un’intensità mai vista, ridisegnando i processi di selezione e valorizzando persone e idee. In questo scenario, profili tecnici e soft skill si incontrano, creando un equilibrio nuovo tra innovazione, efficienza e qualità del lavoro. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Italia 2025, corsa al digitale: AI, cloud e cybersecurity trainano le assunzioni

Leggi anche questi approfondimenti

CAMPIONATI SOCIETARI DI CORSA: SICILIA RUNNING TEAM VICE CAMPIONE D'ITALIA Al termine delle quattro prove previste (cross, 10000 in pista, mezza maratona e 10 km su strada) l'Asd Sicilia Running Team del presidente Lunetto, si piazza al secon - facebook.com Vai su Facebook

Quantum computing, Italia ponte tra Usa e Ue nella corsa globale - Dagli investimenti miliardari di Google e JP Morgan alla nuova strategia europea, il settore quantistico si prepara a trasformare economia, sicurezza e innovazione. agendadigitale.eu scrive

Data center, l’Italia triplica la capacità entro il 2030 - Secondo Agici, sono previsti investimenti per 18 miliardi e 2 GW di potenza installata. Lo riporta repubblica.it

Cavi sottomarini, Italia sempre più protagonista nella corsa digitale - Unidata completa il sistema Unitirreno, che collega Sicilia e Liguria. Secondo corrierecomunicazioni.it