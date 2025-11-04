Ita Airways decolla al World Travel Market Europe

Londra, 4 novembre 2025 – Ita Airways torna a volare sull’aeroporto di Heathrow a Londra e si conferma protagonista al World Travel Market Europe (Wtm) 2025, principale evento britannico del settore leisure travel, in corso nella capitale britannica. Come anticipazione della stagione Summer 2026, Ita Airways rafforzerà ulteriormente le sue operazioni nel mercato britannico riprendendo i collegamenti da e verso Londra Heathrow (LHR), con due frequenze giornaliere, migliorando la connettività tra l’Italia e il grande hub internazionale. Oltre ai voli diretti, i viaggiatori britannici potranno agevolmente proseguire in connessione da Roma Fiumicino verso tutto il network domestico e internazionale di Ita Airways, tra cui le più popolari destinazioni del Mediterraneo (Italia, Spagna e Grecia) e le rotte di lungo raggio per il Sud America, tra cui Rio de Janeiro, San Paolo e Buenos Aires. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it