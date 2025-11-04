It | Welcome to Derry la teoria sul riflesso giallo negli occhiali di Marge | è Pennywise?

Cinemaserietv.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una breve sequenza di It: Welcome to Derry ha scatenato un’ondata di teorie online. Nella scena in cui Marge, interpretata da Matilda Lawler, attraversa un corridoio, una luce gialla si riflette per un istante sulle lenti dei suoi occhiali. Un dettaglio minimo, ma sufficiente a far nascere una teoria: molti fan credono che quel bagliore sia un richiamo ai deadlights di Pennywise, la luce letale che rappresenta la vera forma dell’Entità nel romanzo di Stephen King. Il momento è diventato virale sui social, con clip e fotogrammi condivisi su Reddit e X. Gli spettatori più attenti sostengono che il riflesso non sia casuale, ma un simbolo visivo dell’influenza di Pennywise su Derry anche prima della sua piena manifestazione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

it welcome to derry la teoria sul riflesso giallo negli occhiali di marge 232 pennywise

© Cinemaserietv.it - It: Welcome to Derry, la teoria sul riflesso giallo negli occhiali di Marge: è Pennywise?

Altre letture consigliate

it welcome to derryIT Welcome to Derry streaming: dove vedere gli episodi - Gli episodi vengono trasmessi ogni lunedì sera su Sky Atlantic, il canale dedicato alle grandi serie internazionali. Riporta daninseries.it

it welcome to derryIT: Welcome to Derry anticipa il secondo episodio per Halloween - Dopo lo sconvolgente primo episodio, l'attesa per il secondo appuntamento con IT: Welcome to Derry è alle stelle. Riporta comingsoon.it

It: Welcome to Derry , nell'introdurre cose nuove, non tradisce S. King, anzi - It: Welcome to Derry mostra quanto possa essere interessante seguire nuove strade nel rispetto della tradizione ... gqitalia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: It Welcome To Derry