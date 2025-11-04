It | Welcome to Derry la teoria sul riflesso giallo negli occhiali di Marge | è Pennywise?
Una breve sequenza di It: Welcome to Derry ha scatenato un’ondata di teorie online. Nella scena in cui Marge, interpretata da Matilda Lawler, attraversa un corridoio, una luce gialla si riflette per un istante sulle lenti dei suoi occhiali. Un dettaglio minimo, ma sufficiente a far nascere una teoria: molti fan credono che quel bagliore sia un richiamo ai deadlights di Pennywise, la luce letale che rappresenta la vera forma dell’Entità nel romanzo di Stephen King. Il momento è diventato virale sui social, con clip e fotogrammi condivisi su Reddit e X. Gli spettatori più attenti sostengono che il riflesso non sia casuale, ma un simbolo visivo dell’influenza di Pennywise su Derry anche prima della sua piena manifestazione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
