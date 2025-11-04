It Welcome to Derry la recensione | la serie rivela che il vero mostro non è mai stato il clown Pennywise

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Welcome to Derry è il prequel che It meritava: meno clown, più orrore sociale. Perché Pennywise è spaventoso, ma l'orrore più grande è scoprire quanto abbiamo imparato a convivere con lui. Questa serie non stravolge Stephen King, ma lo espande e lo completa. Lo aggiorna e lo porta in alto, dove merita di stare. Non perdetevela per nessun motivo al mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

