It Welcome to Derry la recensione | la serie rivela che il vero mostro non è mai stato il clown Pennywise
Welcome to Derry è il prequel che It meritava: meno clown, più orrore sociale. Perché Pennywise è spaventoso, ma l'orrore più grande è scoprire quanto abbiamo imparato a convivere con lui. Questa serie non stravolge Stephen King, ma lo espande e lo completa. Lo aggiorna e lo porta in alto, dove merita di stare. Non perdetevela per nessun motivo al mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Dick Hallorann è tornato! Chris Chalk ci parla del suo lavoro dietro al personaggio in Welcome to Derry, la nuova serie HBO ambientata nell’universo di IT. #itwelcometoderry #chrischalk - facebook.com Vai su Facebook
A fine ottobre arriva "IT: Welcome to Derry", la nuova serie che ci riporterà negli incubi più profondi della cittadina più terrificante del Maine. Preparati con il merch ufficiale di IT! https://emp.me/9liz #itwelcometoderry #pennywise #itmovie #EMPitalia - X Vai su X
IT Welcome to Derry streaming: dove vedere gli episodi - Gli episodi vengono trasmessi ogni lunedì sera su Sky Atlantic, il canale dedicato alle grandi serie internazionali. Si legge su daninseries.it
IT: Welcome to Derry – 5 easter eggs che forse non hai notato nella serie TV Sky - Tutti gli easter eggs e le citazioni di IT: Welcome to Derry, la serie TV in onda su Sky tratta dall'universo narrativo di Stephen King. Secondo cinematographe.it
IT – Welcome to Derry episodio 1, recensione primo episodio - Dal 27 ottobre 2025 su Sky e in streaming solo su NOW ... Lo riporta tvserial.it