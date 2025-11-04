IT – Welcome to Derry 1×02 La cosa nel buio | recensione del secondo episodio della serie

Il secondo episodio di IT: Welcome to Derry, intitolato “La cosa nel buio”, riparte esattamente da dove ci aveva lasciati il pilot, immergendo lo spettatore nel caos e nel trauma successivo agli eventi sconvolgenti del debutto. La cittadina di Derry è ancora sotto shock, e il terrore sembra essersi insinuato ovunque, anche nei luoghi più familiari. Lilly e Ronnie, testimoni involontarie dell’orrore, faticano a riprendere una parvenza di normalità. La prima è tormentata da incubi ricorrenti, visioni di creature deformi e angosce che sembrano più reali dei sogni stessi. Ronnie invece deve affrontare la crescente tensione in casa: il padre è diventato il principale sospettato delle autorità per quanto accaduto, e la comunità comincia a isolare la famiglia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - IT – Welcome to Derry 1×02, “La cosa nel buio”: recensione del secondo episodio della serie

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dick Hallorann è tornato! Chris Chalk ci parla del suo lavoro dietro al personaggio in Welcome to Derry, la nuova serie HBO ambientata nell’universo di IT. #itwelcometoderry #chrischalk - facebook.com Vai su Facebook

A fine ottobre arriva "IT: Welcome to Derry", la nuova serie che ci riporterà negli incubi più profondi della cittadina più terrificante del Maine. Preparati con il merch ufficiale di IT! https://emp.me/9liz #itwelcometoderry #pennywise #itmovie #EMPitalia - X Vai su X

IT: Welcome to Derry – recensione della serie TV Sky - La recensione di T: Welcome to Derry, la serie TV Sky e NOW è un racconto alle origini del male che ha terrorizzato la città di Derry ... Lo riporta cinematographe.it

It: Welcome to Derry è tra le produzioni horror più spaventose e raccapriccianti del piccolo schermo e non si farà dimenticare - Uno small town mystery soprannaturale con tanta critica sociale e tantissimo body horror, che nella prima parte si perde un po' tra troppe trame e personaggi ... Come scrive wired.it

IT: Welcome to Derry – 5 easter eggs che forse non hai notato nella serie TV Sky - Tutti gli easter eggs e le citazioni di IT: Welcome to Derry, la serie TV in onda su Sky tratta dall'universo narrativo di Stephen King. Secondo cinematographe.it