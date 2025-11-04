Israele tensioni nei luoghi santi

  In Israele, i coloni israeliani sono entrati nel complesso della Moschea di Al-Aqsa sotto la protezione della polizia, effettuando visite guidate e celebrando rituali talmudici, secondo fonti palestinesi. Le tensioni si moltiplicano anche in Cisgiordania. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

