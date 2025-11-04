Israele coloni assaltano la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme
Gli Stati Uniti premono su Israele per il passaggio sicuro di 200 militanti di Hamas E propongono una forza internazionale nella Striscia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Hamas rigetta accuse Usa su furto camion aiuti, "infondate"Media, attacco israeliano nel sud del Libano: 4 vittime. Onu, ottobre mese peggiore per attacchi coloni Cisgiordania #Hamas #Gaza #MedioOriente #Israele #Libano #Cisgiordania #ConflittoIsraelopal - facebook.com Vai su Facebook
Media, 'coloni israeliani assaltano Moschea Al-Aqsa' - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Da giornaledibrescia.it
Mo: media, 'attacchi coloni in Cisgiordania, veicoli in fiamme e assalto a moschea' - I media palestinesi riferiscono di un altro attacco di coloni avvenuto oggi in Cisgiordania, questa volta nel ... Scrive iltempo.it
Cisgiordania, media: “Coloni bruciano auto e aggrediscono agricoltori palestinesi”. Israele: “Hamas potrebbe restituire i corpi di altri 8 ostaggi” - Questa mattina alcuni coloni israeliani hanno attaccato agricoltori palestinesi mentre raccoglievano le olive nel villaggio di Beit Iksa, in Cisgiordania, a nord- Si legge su ilfattoquotidiano.it