Israele 30 anni dall’omicidio di Yitzhak Rabin

La sera del 4 novembre 1995, dunque 30 anni fa, in piazza Re di Israele a Tel Aviv, il premier Yitzhak Rabin fu assassinato da un giovane di estrema destra contrario agli accordi con i palestinesi. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Israele, 30 anni dall’omicidio di Yitzhak Rabin

News recenti che potrebbero piacerti

#Tg2000 - li Stati Uniti hanno inviato a diversi membri del Consiglio di Sicurezza dell’Onu una bozza di risoluzione per l’istituzione di una forza internazionale a Gaza per almeno due anni. Israele ricorda Yitzhak Rabin, il premier che ha fatto sperare tutti nella - facebook.com Vai su Facebook

30 anni fa l’assassinio di Itzhak Rabin: cosa è cambiato? - Sono passati 30 anni dall’assassinio di Itzhak Rabin, il premier che aveva firmato gli accordi di Oslo, stretto la mano a Yasser Arafat, promesso uno Stato palestine ... Riporta tg24.sky.it

Israele non si è più ripreso dall’assassinio di Yitzhak Rabin - Il primo ministro israeliano che firmò gli accordi di Oslo con i palestinesi fu ucciso 30 anni fa, e da allora la pace è sempre più lontana ... Come scrive ilpost.it

PARLAMENTO EUROPEO, INIZIATIVA A 30 ANNI DALL’OMICIDIO DI YITZHAK RABIN - Anna Foa, storica e autrice del libro "Il suicidio di Israele'" e Umberto Gentiloni, professore di storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma, saranno al Parlamento europeo ... Secondo 9colonne.it