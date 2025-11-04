Ispirate agli iconici anni ’80 queste sono le sneakers da città da indossare da mattina a sera

Pochi stili riescono a bilanciare così bene nostalgia e tendenza moderna come le PUMA Carina 2.0 Mid. Se stai cercando la scarpa perfetta per elevare i tuoi look quotidiani, la versione all white di questo modello è una dichiarazione di stile pulita, versatile e incredibilmente comoda. Offerta Puma PUMA Carina 2.0 Mid 89,95 EUR?25% 67,39 EUR Acquista su Amazon Ispirata alle atmosfere rilassate delle città costiere della California degli anni ’80, questa sneaker prende il meglio di un’epoca iconica e lo trasporta nel presente. Il loro vero punto di forza è il design mid-top, quel profilo a media altezza che abbraccia delicatamente la caviglia, offrendo non solo un leggero supporto ma anche un look distintivo che si fa notare. 🔗 Leggi su Dilei.it

