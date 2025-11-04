Ispirate agli iconici anni ’80 queste sono le sneakers da città da indossare da mattina a sera
Pochi stili riescono a bilanciare così bene nostalgia e tendenza moderna come le PUMA Carina 2.0 Mid. Se stai cercando la scarpa perfetta per elevare i tuoi look quotidiani, la versione all white di questo modello è una dichiarazione di stile pulita, versatile e incredibilmente comoda. Offerta Puma PUMA Carina 2.0 Mid 89,95 EUR?25% 67,39 EUR Acquista su Amazon Ispirata alle atmosfere rilassate delle città costiere della California degli anni ’80, questa sneaker prende il meglio di un’epoca iconica e lo trasporta nel presente. Il loro vero punto di forza è il design mid-top, quel profilo a media altezza che abbraccia delicatamente la caviglia, offrendo non solo un leggero supporto ma anche un look distintivo che si fa notare. 🔗 Leggi su Dilei.it
Scopri altri approfondimenti
LETTURE IN MOVIMENTO Libri e bambine/i si sono incontrati sabato in un gioco di movimento e fantasia: le storie hanno preso vita attraverso posizioni ispirate agli animali delle pagine, trasformando la lettura in un’esperienza di respiro, equilibrio - facebook.com Vai su Facebook
7 look iconici dei film di Hollywood riletti dagli stilisti: da Marie Antoinette a Il grande Gatsby, da Dune a Edward mani di forbice - In vista di “Vogue World: Hollywood”, alcuni grandi stilisti contemporanei hanno reso omaggio a sette tra i look più iconici nella storia del cinema offrendone la propria personale reinterpretazione ... Segnala vogue.it