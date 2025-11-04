Isnello corso gratuito sulla promozione dei territori

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione, totalmente gratuito, per acquisire competenze nella promozione dei territori: dall’accoglienza turistica alla valorizzazione delle produzioni enogastronomiche e artigianali, dalle competenze sui social media all’utilizzo corretto e proficuo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

