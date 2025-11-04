Irene Pivetti si racconta a Belve | le parole sul carcere gelano tutti

“Il carcere! Farci fronte. Ma.”. Irene Pivetti, l’annuncio appena arrivato: tutti sotto shock – Il 4 novembre 2025, Irene Pivetti è stata protagonista di una lunga intervista a Belve, celebre talk show di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. L’ex Presidente della Camera, nota anche per le sue numerose apparizioni televisive, ha affrontato con chiarezza e determinazione numerosi temi, tra cui la sua carriera istituzionale, il controverso passaggio alla televisione e le recenti vicende giudiziarie che la vedono coinvolta. Senza sottrarsi alle domande più scomode, Pivetti ha affrontato sia i momenti di difficoltà personale sia le critiche che le sono state rivolte negli anni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

