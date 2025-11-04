Irene Pivetti si difende a Belve | Io vestita da Catwoman? Non ho mancato di decoro VIDEO

Una clip di anticipazione della puntata di Belve, in onda stasera su Rai2, mostra un confronto acceso tra Irene Pivetti e Francesca Fagnani. L’ex presidente della Camera, eletta con la Lega, dal ’94 al ’96 e diventata in seguito conduttrice televisiva, risponde con decisione alle domande della giornalista sul suo percorso e sull’immagine pubblica assunta dopo la politica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiDue (@instarai2) Nel promo, la Fagnani chiede: “Sente di esser mai venuta meno al decoro della carriera che aveva ricoperto?”. Pivetti replica, con vigore: “No! Assolutamente no! Quando sono venuta meno? Quando? In che cosa io ho mancato di rispetto? Ho semmai dimostrato che bisogna sapere essere obbedienti a ciò che la vita ti offre in quel momento. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Irene Pivetti si difende a Belve: “Io vestita da Catwoman? Non ho mancato di decoro” (VIDEO)

Contenuti che potrebbero interessarti

A "Belve" ospiti Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo, e una sorpresa speciale con Maria De Filippi @francescafagnan - X Vai su X

Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo nella prossima puntata di Belve martedì 4 novembre 2025 alle 21:20 su RAI 2. - facebook.com Vai su Facebook

Irene Pivetti a Belve: “È plausibile che io vada in carcere, ma non accadrà. Ero nella scuderia di Lele Mora” - L’ex presidente della Camera e volto tv ha risposto alle domande di Francesca Fagnani su politica, privato e altro ancora ... Come scrive fanpage.it

Irene Pivetti a Belve, «L’ipotesi del carcere è plausibile? Non accadrà»: botta e risposta con Fagnani - Nell'intervista ripercorre i momenti decisivi della sua vita e della sua carriera, dalla politica alla tv. Si legge su msn.com

Irene Pivetti, scontro con Francesca Fagnani a Belve: la domanda scomoda sulla tv e Lele Mora e la risposta al veleno - Francesca Fagnani incontra Irene Pivetti e tra le due scatta lo scontro. Lo riporta msn.com