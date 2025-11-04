Irene Pivetti chi è l’ex Presidente della Camera che ora rischia la cella e si racconta a Belve

Irene Pivetti è una figura che ha attraversato la politica italiana con una traiettoria tanto folgorante quanto travagliata. Nata a Milano il 4 aprile 1963, oggi è conosciuta come politica, conduttrice televisiva e giornalista, ma il suo nome resta indissolubilmente legato a un record storico che nessuno ha ancora superato: a soli 31 anni è diventata la più giovane presidente della Camera dei deputa ti nella storia della Repubblica italiana. La sua formazione culturale affonda le radici in una famiglia del mondo dello spettacolo e della cultura. Figlia del regista Paolo Pivetti e dell’attrice e doppiatrice Grazia Gabrielli, è sorella della più nota Veronica Pivetti, attrice e conduttrice televisiva. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Irene Pivetti, chi è l’ex Presidente della Camera che ora rischia la cella e si racconta a Belve

