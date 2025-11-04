Continuano le interviste di Belve: Francesca Fagnani accoglie tra gli ospiti della seconda puntata anche Irene Pivetti. La politica ed ex presidente della Camera, oggi volto tv, si siede sullo sgabello più caldo della Rai per aprirsi a un racconto senza filtri privato e personale. Tra i temi trattati, anche il suo passaggio dal mondo istituzionale a quello dello spettacolo: un argomento che ha acceso una certa tensione tra la Pivetti e la conduttrice. Irene Pivetti, tensione a “Belve” durante l’intervista. Chi segue Belve lo sa bene: chi accetta di sedersi davanti a Francesca Fagnani e al suo taccuino rosso deve aspettarsi di tutto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Irene Pivetti a Belve, tensione con Fagnani: “Domanda legittima”