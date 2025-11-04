Irene Pivetti a Belve tensione con Fagnani | Domanda legittima

Dilei.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano le interviste di Belve: Francesca Fagnani accoglie tra gli ospiti della seconda puntata anche Irene Pivetti. La politica ed ex presidente della Camera, oggi volto tv, si siede sullo sgabello più caldo della Rai per aprirsi a un racconto senza filtri privato e personale. Tra i temi trattati, anche il suo passaggio dal mondo istituzionale a quello dello spettacolo: un argomento che ha acceso una certa tensione tra la Pivetti e la conduttrice. Irene Pivetti, tensione a “Belve” durante l’intervista. Chi segue Belve lo sa bene: chi accetta di sedersi davanti a Francesca Fagnani e al suo taccuino rosso deve aspettarsi di tutto. 🔗 Leggi su Dilei.it

irene pivetti a belve tensione con fagnani domanda legittima

© Dilei.it - Irene Pivetti a Belve, tensione con Fagnani: “Domanda legittima”

Altre letture consigliate

irene pivetti belve tensioneIrene Pivetti a Belve, tensione con Fagnani: “Domanda legittima” - Ospite a “Belve”, Irene Pivetti ripercorre la sua vita e incappa in un botta e risposta acceso con Francesca Fagnani ... Lo riporta dilei.it

irene pivetti belve tensioneIrene Pivetti, scintille con Francesca Fagnani a Belve: «Io in carcere? Non accadrà» - Si parlerà delle sue vicende giudiziarie e processuali, ma anche di politica e delle ... Riporta msn.com

irene pivetti belve tensioneBelve, scintille tra Francesca Fagnani e Irene Pivetti nella seconda puntata - Dopo il successo della prima puntata, la seconda serata promette scintille e momenti destinati a far discutere. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Irene Pivetti Belve Tensione