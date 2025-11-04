Irene Pivetti a Belve scontro acceso con Francesca Fagnani | Quando sarei venuta meno al decoro?

La seconda puntata della nuova stagione di Belve, in onda questa sera su Rai 2, promette scintille. Tra gli ospiti di Francesca Fagnani ci sarà Irene Pivetti, ex Presidente della Camera e volto noto della politica italiana negli anni ’90, che durante l’intervista si è scontrata duramente con la conduttrice. Il motivo? Una domanda scomoda sul suo passato televisivo, che ha fatto perdere la pazienza alla Pivetti. “È venuta meno al decoro della carica?”: la domanda che fa esplodere la tensione. Nel corso dell’intervista, Francesca Fagnani ha toccato un tema che da anni divide l’opinione pubblica: la trasformazione televisiva dell’ex politica dopo la sua uscita dal Parlamento. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Irene Pivetti a Belve, scontro acceso con Francesca Fagnani: “Quando sarei venuta meno al decoro?”

Contenuti che potrebbero interessarti

Irene Pivetti a Belve, «L’ipotesi del carcere è plausibile? Non accadrà»: botta e risposta con Fagnani - X Vai su X

Anticipazioni Belve Irene Pivetti si racconta senza filtri a Belve: “È plausibile che io vada in carcere, ma non accadrà”. L’ex presidente della Camera parla del trauma legato all’indagine che la riguarda e ricorda anche il passato televisivo: “Ero nella scuderia di Vai su Facebook

Irene Pivetti, scontro con Francesca Fagnani a Belve: la domanda scomoda sulla tv e Lele Mora e la risposta al veleno - Francesca Fagnani incontra Irene Pivetti e tra le due scatta lo scontro. Da msn.com

“E il decoro?”: scontro a Belve tra Irene Pivetti e Francesca Fagnani - Intervista a tuttotondo per Irene Pivetti a Belve da Francesca Fagnani. Lo riporta newsmondo.it

Irene Pivetti a Belve: “È plausibile che io vada in carcere, ma non accadrà. Ero nella scuderia di Lele Mora” - L’ex presidente della Camera e volto tv ha risposto alle domande di Francesca Fagnani su politica, privato e altro ancora ... Lo riporta fanpage.it