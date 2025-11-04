Irene Pivetti a Belve scintille con Francesca Fagnani | In tv vestita da cat woman? È il mestiere – Il video

«Il sesso è una cosa meravigliosa, ma mi considero ancora sposata davanti a Dio. Gli chiedo: sono nelle tue mani, non farmi venire voglia». Anche se, a volte, alla promessa Irene Pivetti sembra essere venuta meno: « Indotta in tentazione non ci piove ». È un’intervista fatta di punzecchiature e risposte a tono quella di Francesca Fagnani alla ex deputata della Lega e conduttrice televisiva. Il colloquio la fa da padrone nella seconda puntata del programma Belve, in onda su Rai2 martedì 4 novembre alle 21.20. Gli altri due ospiti della seconda puntata, sono Iva Zanicchi (qui le anticipazioni ) e Adriano Pappalardo, insieme a una speciale sorpresa con Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

Anticipazioni Belve Irene Pivetti si racconta senza filtri a Belve: “È plausibile che io vada in carcere, ma non accadrà”. L’ex presidente della Camera parla del trauma legato all’indagine che la riguarda e ricorda anche il passato televisivo: “Ero nella scuderia di - facebook.com Vai su Facebook

A "Belve" ospiti Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo, e una sorpresa speciale con Maria De Filippi @francescafagnan - X Vai su X

Belve, scintille tra Francesca Fagnani e Irene Pivetti: "Il decoro della carica..." - Scintille tra Francesca Fagnani e Irene Pivetti, sullo sfondo le vicende giudiziarie e processuali, ma poi anche la politica fino alle discusse ... Lo riporta iltempo.it

Belve, Irene Pivetti e le scintille con Francesca Fagnani durante l'intervista: «Io in carcere? Non accadrà» - Si parlerà delle sue vicende giudiziarie e processuali, ma anche di politica e delle ... Da msn.com

Irene Pivetti a Belve, scintille con Francesca Fagnani: «In tv vestita da cat woman? È il mestiere» – Il video - Dalle vicende giudiziarie al suo percorso professionale, lo scontro su Rai 2 nell'intervista all’ex presidente della Camera ... Riporta open.online