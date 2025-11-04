Irene Pivetti a Belve | lacrime rabbia e accuse nel duello infuocato con Francesca Fagnani
Un confronto che diventa resa dei conti. Non è una semplice intervista, quella in scena a Belve martedì 4 novembre. È un duello, una resa dei conti sul filo dei nervi tra Francesca Fagnani e Irene Pivett i. L’ex presidente della Camera, volto istituzionale diventato personaggio televisivo, si ritrova sotto i riflettori non per ciò che è stata, ma per ciò che è diventata. E quando Fagnani le chiede senza esitazioni: «Si sente di aver mancato al decoro della carica che ha ricoperto?», lo sguardo della Pivetti si incrina per la prima volta. «In cosa? Le circostanze erano diverse», risponde, ma la tensione è già palpabile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Irene Pivetti a Belve fa scintille con Francesca Fagnani: "Il carcere? Non accadrà" - X Vai su X
Anticipazioni Belve Irene Pivetti si racconta senza filtri a Belve: “È plausibile che io vada in carcere, ma non accadrà”. L’ex presidente della Camera parla del trauma legato all’indagine che la riguarda e ricorda anche il passato televisivo: “Ero nella scuderia di - facebook.com Vai su Facebook
Tensione a Belve tra Francesca Fagnani e Irene Pivetti: “La domanda è legittima” - Scintille nello studio di Belve tra Francesca Fagnani e Irene Pivetti per una domanda sul passato dell'ospite. Come scrive mondotv24.it
A Belve è scontro tra Irene Pivetti e Francesca Fagnani - Irene Pivetti ospite a Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda martedì 4 novembre 2025 su Rai 2. Scrive davidemaggio.it
Gli ospiti di stasera a “Belve”: anticipazioni interviste a Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo - 20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Belve, il programma di interviste ideato e condotto da Francesca Fagnani. Si legge su iodonna.it