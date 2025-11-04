Irene Pivetti a Belve | Il carcere? Come qualsiasi circostanza della vita bisogna farci fronte se si presenta Ma non accadrà Mi sento ancora sposata davanti a Dio ma sono indotta in tentazione

L’ex presidente della Camera ha rivelato che col marito aveva «un rapporto intenso e anche molto passionale», e che la fine del secondo matrimonio è stato «il giorno più doloroso della mia vita». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Irene Pivetti a Belve: «Il carcere? Come qualsiasi circostanza della vita bisogna farci fronte se si presenta. Ma non accadrà. Mi sento ancora sposata davanti a Dio, ma sono indotta in tentazione»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In studio a farsi "massacrare" ci sono Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo - X Vai su X

Anticipazioni Belve Irene Pivetti si racconta senza filtri a Belve: “È plausibile che io vada in carcere, ma non accadrà”. L’ex presidente della Camera parla del trauma legato all’indagine che la riguarda e ricorda anche il passato televisivo: “Ero nella scuderia di - facebook.com Vai su Facebook

Irene Pivetti a Belve: “È plausibile che io vada in carcere, ma non accadrà. Ero nella scuderia di Lele Mora” - L’ex presidente della Camera e volto tv ha risposto alle domande di Francesca Fagnani su politica, privato e altro ancora ... Come scrive fanpage.it

Irene Pivetti a Belve, tensione con Francesca Fagnani: "Io in carcere? Non accadrà" - Ospite insieme a Iva Zanicchi del secondo appuntamento di Belve, in onda martedì 4 ottobre su Rai2, Irene Pivetti è stata protagonista di una delle interviste più scomode della sua carriera. Riporta corrieredellosport.it

Belve, ospite Irene Pivetti: "È plausibile che io vada in carcere, ma..." - Tra gli ospiti della nuova puntata di "Belve" c'è Irene Pivetti che, tra le tante cose, ha parlato anche dei suoi problemi giudiziari ... Lo riporta notizie.it