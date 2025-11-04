Iran sposa bambina rischia il patibolo per aver ucciso il marito violento
Goli Kouhkan era stata data in moglie a un parente quando aveva 12 anni. Ne aveva 18 quando fu arrestata per la morte del marito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Una sposa bambina rischia il patibolo in Iran per l'omicidio del marito violento, a meno che non riesca a raccogliere 10 miliardi di toman (oltre 90.000 euro) per risarcire la famiglia della vittima entro dicembre. Lo scrive The Guardian. Goli Kouhkan era stata
