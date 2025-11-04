Iran sposa bambina rischia il patibolo per aver ucciso il marito violento

Goli Kouhkan era stata data in moglie a un parente quando aveva 12 anni. Ne aveva 18 quando fu arrestata per la morte del marito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Iran, sposa bambina rischia il patibolo per aver ucciso il marito violento

In Iran una sposa bambina rischia il patibolo per aver ucciso il marito violento - 000 euro) per risarcire la famiglia della vittima entro dicembre (ANSA) ... Secondo ansa.it

iran sposa bambina rischiaUccise il marito violento, la sposa bambina rischia la forca - Condannata a morte in Iran una giovane donna vittima di abusi, serve un riscatto entro dicembre per salvarle la vita. Riporta tio.ch

