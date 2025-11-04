IP nel gaming | cosa significa realmente IP nell’industria dei videogiochi?

Scopri cosa significa “IP” nel gaming, come influenza personaggi, franchise e mercato e perché è cruciale per sviluppatori e publisher. Negli ultimi dieci anni l’industria dei videogiochi ha vissuto una trasformazione profonda: da nicchia marginale è diventata un motore creativo e finanziario dell’intrattenimento globale. In questo contesto, il concetto di “IP” – tipicamente tradotto dall’inglese “Intellectual Property” – assume un ruolo centrale. Ma cosa significa esattamente IP nel mondo del gaming? Vediamolo insieme. Che cos’è l’IP nel gaming. In ambito videoludico l’acronimo IP indica la proprietà intellettuale: ovvero le creazioni dell’ingegno (personaggi, ambientazioni, storie, anche meccaniche di gioco) che vengono protette da diritti legali. 🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - IP nel gaming: cosa significa realmente “IP” nell’industria dei videogiochi?

