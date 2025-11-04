Io russo e mia moglie mi dà calci e schiaffi Abbiamo deciso di vivere in case separate | la confessione di Francesco Pannofino

“Viviamo in case separate”. Francesco Pannofino confessa una convivenza particolare con sua moglie. L’attore e celebre doppiatore è stato ospite a La volta buona e ha spiegato che con Emanuela Rossi, conosciuta nel 1989 e sposata nel 2011, “non convive ”. In pratica l’allontanamento consensuale di Pannofino dal tetto domestico di partenza è derivato dal fatto che durante la notte russa. “ Io russo, e lei per farmi svegliare mi dà calci e schiaffi. Io sono sempre a casa loro, facciamo vacanze, festività insieme. Ma a casa da solo sto bene, ci sono dei vantaggi perché nessuno ti rompe le scatole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Io russo, e mia moglie mi dà calci e schiaffi. Abbiamo deciso di vivere in case separate”: la confessione di Francesco Pannofino

