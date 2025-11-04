Invito al viaggio | Nel chiostro dello Scalzo la quiete della mente

di Andrew Sean Greer (. a Firenze) Come prima cosa visitavo il convento di San Marco, dove, nel quindicesimo secolo, Beato Angelico affrescò ognuna delle celle dei frati con scene della vita di Gesù; metodico, le visitavo una per una, lo sguardo che vagava dall’unica finestra affacciata sul mondo di fuori a quella, al suo fianco, sul mondo spirituale. Per quanto bella trovassi la sua famosa Annunciazione, mi affascinava di più l’idea dei frati e di quelle vite di contemplazione, e mi dirigevo sempre alle mie immagini preferite: Maria Maddalena che tentava di toccare un Cristo risorto, e Gesù bendato, vestito di una tunica bianca e deriso da un volto astratto contro l’azzurro chiaro dello sfondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

