Investire sull’Ucraina conviene all’Europa più di qualsiasi strategia militare

A fine febbraio, l’Ucraina rischia di restare senza fondi. Gli aiuti degli Stati Uniti si sono fermati con l’amministrazione Trump, le possibilità di nuovo indebitamento interno sono esaurite e il bilancio statale registra un deficit pari a un quinto del Prodotto interno lordo. In una guerra che da tempo si combatte anche con i finanziamenti, l’Europa si trova davanti a una scelta che non è più differibile: continuare ad aiutare Kyjiv o accettare che la Russia determini da sola i nuovi equilibri del continente. Secondo un lungo approfondimento dell’Economist, sostenere economicamente l’Ucraina non è soltanto una necessità morale o strategica, ma una vera occasione politica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Investire sull’Ucraina conviene all’Europa più di qualsiasi strategia militare

