Inventario per un corpo eretico al Teatro Satiro Off

In occasione della quinta edizione della rassegna Unlocked: il Teatro contemporaneo a Verona debutta in anteprima sabato 29 novembre al Teatro Satiro Off lo spettacolo “Inventario per un corpo eretico”. Un progetto del collettivo Noctua, composto da Viviana Barboni, Camilla Benzi, Alice Casales. 🔗 Leggi su Veronasera.it

