Invecchiamento e salute | la sfida del futuro in Veneto passa dalla prevenzione

L’Italia si conferma tra i Paesi europei con la più alta aspettativa di vita, seconda soltanto alla Spagna. Tuttavia, se si guarda alla qualità degli anni vissuti in buona salute, il quadro cambia: il nostro Paese scivola al sesto posto, con conseguenze significative sul piano sociale ed. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Contenuti che potrebbero interessarti

[BLOG] Come mantenersi attivi per un invecchiamento di successo Invecchiamento di successo significa invecchiare in buona salute, partecipare alle attività della collettività e beneficiare di una migliore qualità di vita...continua sul sito https://bit.ly/31eRp6a - facebook.com Vai su Facebook

Stai invecchiando bene o perdi colpi? Scoperta la proteina che te lo dirà con un esame del sangue - Individuata la molecola CtBP2 come indicatore del processo di invecchiamento: come agisce e cosa ci fa capire. dilei.it scrive

Longevità e invecchiamento: predire il futuro tra nuove scoperte e false speranze (di eterna giovinezza) - Il tema longevità è uno dei più gettonati e cliccati sulle riviste scientifiche, blog e articoli di stampa. Da corriere.it

Invecchiamento. Pili (Comunità Mondiale della Longevità): “Sia un’opportunità per costruire un futuro sostenibile” - Per il presidente CML, “oggi più che mai è necessario proporre un modello che distribuisca più equamente costi e dividendi derivanti dall’aumento della vita e programmi che coinvolgano giovani e ... Da quotidianosanita.it