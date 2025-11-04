Invalido torturato da una baby gang Botte sputi e bagno nudo al fiume

Torino, notte da incubo per uno studente di 15 anni sequestrato in casa da tre coetanei con precedenti. La madre della vittima: «L’hanno rasato e costretto a gettarsi in acqua». Nella banda anche una maranza. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Invalido torturato da una baby gang. «Botte, sputi e bagno nudo al fiume»

