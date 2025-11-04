Intolleranza al glutine? Nella maggior parte dei casi il problema è un altro

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio pubblicato su The Lancet smonta anni di pregiudizi: spesso i sintomi dipendono dai FODMAPs, non dal glutine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

