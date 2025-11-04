Intolleranza al glutine? Nella maggior parte dei casi il problema è un altro

Uno studio pubblicato su The Lancet smonta anni di pregiudizi: spesso i sintomi dipendono dai FODMAPs, non dal glutine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Intolleranza al glutine? Nella maggior parte dei casi il problema è un altro

Intolleranza al glutine: tra verità scientifiche e falsi miti che resistono. Cosa c’è di reale, e cosa invece… è solo moda? Scopriamo insieme come orientarsi tra diagnosi, sintomi e scelte alimentari consapevoli Rivedi su Play2000 #ilmiomedico #Tv2000 - facebook.com Vai su Facebook

Uno studio pubblicato su The Lancet smonta anni di pregiudizi: spesso i sintomi dipendono dai FODMAPs, non dal glutine - Uno studio pubblicato su The Lancet smonta anni di pregiudizi sull'intolleranza al glutine: spesso i sintomi dipendono dai FODMAPs! msn.com scrive

Non è colpa del glutine: lo studio che cambia tutto su pane e pancia gonfia - Nuove ricerche ribaltano tutto: la vera intolleranza al glutine, spesso, non dipende dal glutine ma dal nostro cervello e dai FODMAPs. Da greenme.it

Sensibilità al glutine: il glutine c'entra poco - Focus.it - La sensibilità al glutine non dipende tanto dal glutine in sé, ma dal modo in cui intestino e cervello interagiscono e dall'anticipazione dei sintomi. Come scrive focus.it