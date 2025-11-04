Intimidazione alla giudice Mariano sotto scorta | testa di capretto e un coltello sulla tomba del padre
Nuova intimidazione nei confronti della gip del Tribunale di Lecce, Maria Francesca Mariano, magistrato già da tempo costretto a vivere sotto scorta a seguito delle numerose e pesanti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
