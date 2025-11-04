Inter Urazbakhtin all Kairat Almaty | Da piccolo tifavo Milan a San Siro sarà un bel banco di prova per noi

Ilprimatonazionale.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Inter di Cristian Chivu ospiterà a San Siro il Kairat Almaty in occasione del quarto turno della League Phase di Champions League. I nerazzurri hanno fatto bottino pieno dopo tre giornate con le vittorie, senza subire neppure un gol, ottenute contro Ajax, Slavia Praga e Union Saint-Gilloise. La formazione kazaka, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Urazbakhtin (all. Kairat Almaty): “Da piccolo tifavo Milan, a San Siro sarà un bel banco di prova per noi”

