Inter Urazbakhtin all Kairat Almaty | Da piccolo tifavo Milan a San Siro sarà un bel banco di prova per noi

L’ Inter di Cristian Chivu ospiterà a San Siro il Kairat Almaty in occasione del quarto turno della League Phase di Champions League. I nerazzurri hanno fatto bottino pieno dopo tre giornate con le vittorie, senza subire neppure un gol, ottenute contro Ajax, Slavia Praga e Union Saint-Gilloise. La formazione kazaka, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Urazbakhtin (all. Kairat Almaty): “Da piccolo tifavo Milan, a San Siro sarà un bel banco di prova per noi”

Argomenti simili trattati di recente

La conferenza stampa di #Urazbakhtin Le parole del tecnico del #KairatAlmaty alla vigilia del match contro l' #Inter - X Vai su X

CHAMPIONS - Kairat Almaty, Urazbakhtin: "Inter? San Siro è un’arena leggendaria, saremo pronti" - Rafael Urazbakhtin, allenatore del Kairat Almaty, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter. Si legge su napolimagazine.com

Conferenza stampa Urazbakhtin pre Inter Kairat: «Tifavo Milan. San Siro è leggendario, dobbiamo essere disciplinati e pronti a reagire. Consapevoli del loro livello, ma…» - Il tecnico degli uzbeki risponde alle domande alla vigilia del match di Champions Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter, il tecnic ... Come scrive calcionews24.com

Kairat Almaty, Urazbakhtin: "San Siro stadio leggendario. L'Inter? Possiamo provare a difendere come il Verona" - Parola di Rafael Urazbakhtin, allenatore del Kairat Almaty che comincia così la sua conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l'Inter nel ... Lo riporta msn.com