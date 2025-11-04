Inter U23 altra vittoria Vecchi | Cambi decisivi gara indirizzata da…

Vecchi. L’ Inter U23 torna da Zanica con tre punti pesanti e con la consapevolezza di aver saputo soffrire. Stefano Vecchi, al termine della vittoria sul campo dell’ Albinoleffe, ha sottolineato in conferenza stampa quanto siano stati determinanti gli ingressi dalla panchina: “ I cambi sono stati decisivi nei gol, nella finalizzazione e nella rifinitura. Siamo molto contenti, perché tanti ragazzi giocano sempre e quando andiamo in sosta con le Nazionali non si fermano mai. Topalovic ha segnato pur non essendo al meglio: l’ho inserito solo negli ultimi minuti e avevo anche dubbi se farlo giocare “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it