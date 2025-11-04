Inter Trevisani | Chivu non ne sbaglia una ma contro il Verona la più brutta partita dell’anno

L ‘Inter ha conquistato i tre punti al Bentegodi all’ultimo respiro al termine di un match reso particolarmente combattuto dai padroni di casa dell’ Hellas Verona. L’autogol di Martin Frese ha regalato una preziosa vittoria alla squadra di Cristian Chivu, che si trova momentaneamente al secondo posto a quota 21 punti – L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Trevisani: “Chivu non ne sbaglia una, ma contro il Verona la più brutta partita dell’anno”

