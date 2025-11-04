Inter Sorrentino | Primo gol contro il Verona? La squadra di Chivu senza Calhanoglu è un’altra cosa una palla così la mette solo un campione

Ilprimatonazionale.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Inter di Cristian Chivu ha conquistato i tre punti al Bentegodi battendo 2-1 l’ Hellas Verona al 93? grazie all’autorete di Martin Frese. Il primo gol con cui i nerazzurri hanno aperto le danze nel match valevole per il decimo turno di Serie A si è rivelata un’autentica perla. Un gol L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter sorrentino primo gol contro il verona la squadra di chivu senza calhanoglu 232 un8217altra cosa una palla cos236 la mette solo un campione

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Sorrentino: “Primo gol contro il Verona? La squadra di Chivu senza Calhanoglu è un’altra cosa, una palla così la mette solo un campione”

Altri contenuti sullo stesso argomento

inter sorrentino primo golSorrentino: "L'Inter senza Calhanoglu è un'altra cosa. Ma che buco del Verona sul primo gol" - Stefano Sorrentino parla a La Domenica Sportiva del primo gol segnato ieri dall'Inter a Verona. Secondo msn.com

inter sorrentino primo golL’Inter riscatta il ko di Napoli battendo la Fiorentina: Calhanoglu fa doppietta, anche Sucic in gol - 0 una viola sempre più in crisi grazie alla doppietta di Calhanoglu (un gol su rigore ... fanpage.it scrive

Inter, Sucic: "Primo gol? Importante per un motivo" - Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, ha parlato nel corso di un'intervista concessa a La Domenica Sportiva dopo il 3- fantacalcio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Inter Sorrentino Primo Gol