Inter Pio Esposito si aggiudica il Best Italian Golden Boy

Un premio prestigioso per un giovane talento del calcio italiano. Francesco Pio Esposito, ventenne attaccante dell’ Inter e nel giro della Nazionale, in questo primo scorcio di stagione si è ritagliato un posto tra i grandi della formazione nerazzurra. Alle spalle della Thu-La, ed in compagnia di Bonny, l’ex Spezia ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

