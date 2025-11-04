Inter la conferenza stampa di Chivu pre-Kairat Almaty

Ilprimatonazionale.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter, Cristian Chivu ha tenuto la conferenza stampa pre-gara contro il Kairat Almaty, nella quarta giornata della Champions League 202526. RISCHI – “Io non sto ad ascoltare o a leggere cosa dicono gli altri. So che domani ci aspetta una gara importante e tutt’altro che semplice, perché si tratta della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter la conferenza stampa di chivu pre kairat almaty

© Ilprimatonazionale.it - Inter, la conferenza stampa di Chivu pre-Kairat Almaty

News recenti che potrebbero piacerti

LIVE la conferenza stampa di Chivu verso Inter-Kairat - Dopo l’allenamento di questa mattina aperto ai media, nel quale si è potuto apprezzare il ritorno definitivo di Marcus Thuram in gruppo, per Cristian Chivu è tempo di conferenza stampa. Secondo passioneinter.com

inter conferenza stampa chivuCHAMPIONS - Inter, Chivu: "Non sottovalutiamo nessuno, Martinez? Dobbiamo stargli vicino" - Il tecnico dell’Inter, Christian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro il Kairat Almaty. Lo riporta napolimagazine.com

inter conferenza stampa chivuInter-Kairat | Chivu: “Thuram convocato, la gestione! Su Esposito e Bonny insieme…” - Domani sera i nerazzurri ospiteranno in casa propria il Kairat in occasione della 4^ giornata di Champions League. Si legge su fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Conferenza Stampa Chivu