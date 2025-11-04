Inter News 24 Inter Kairat, la notizia migliore per i tifosi è il ritorno in gruppo di Marcus Thuram. Ecco come lo gestirà Cristian Chivu. Questa mattina, l’Inter ha completato l’allenamento della vigilia in vista della partita contro il Kairat Almaty, che si disputerà domani sera a San Siro per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Tra le buone notizie per i nerazzurri, c’è il pieno recupero di Marcus Thuram, attaccante francese che ha finalmente completato il suo ritorno in gruppo dopo un periodo di stop a causa di un infortunio. Thuram sarà convocato per la partita di domani, ma il suo ritorno da titolare sembra ancora prematuro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Kairat, Thuram è di nuovo in gruppo. Ecco come verrà gestito da Chivu