Inter Kairat San Siro sarà quasi del tutto esaurito | il punto sugli spettatori

Inter Kairat, le ultime in vista della quarta giornata di Champions League con la sfida in programma a San Siro. Tutti i dettagli. Tuttosport ha anticipato i numeri che caratterizzeranno la partita di domani sera tra Inter e Kairat Almaty in termini di pubblico. Secondo quanto riportato dal quotidiano nella versione cartacea, al San Siro sono attesi circa 66.000 tifosi, un'ottima affluenza per una sfida di Champions League, che testimonia l'entusiasmo e il sostegno dei fan nerazzurri. Tra i presenti, circa 1.600 saranno i tifosi del Kairat Almaty, che già da ieri sono arrivati a Milano per abituarsi al fuso orario e sostenere la loro squadra nella difficile trasferta europea.

