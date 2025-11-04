Inter Kairat quanti dubbi per Chivu | i ballottaggi per la sfida di Champions
Inter News 24 Inter Kairat, le ultime in vista della quarta giornata di Champions League con la sfida in programma a San Siro. Tutti i dettagli. L’ Inter che scenderà in campo contro il Kairat Almaty sarà una formazione che unisce la freschezza dei giovani con l’esperienza dei titolari. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Cristian Chivu ha previsto alcune rotazioni in vista della sfida di Champions League, con una squadra che mescola gioventù e solidità. In porta, il dubbio riguarda chi tra Sommer e Martinez avrà la meglio, con il portiere svizzero che potrebbe essere preferito. In difesa, Stefan De Vrij dovrebbe tornare al centro, mentre Francesco Acerbi è atteso contro la Lazio. 🔗 Leggi su Internews24.com
