Inter News 24 Inter Kairat: arriva in anticipo a Milano: la scelta per abituarsi prepararsi al meglio per la sfida a San Siro. Il Kairat Almaty, squadra di calcio kazaka che domani sera affronterà l’Inter a San Siro per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, è arrivata a Milano con un po’ di anticipo rispetto alla consuetudine. La formazione allenata straniera ha scelto di arrivare nella capitale meneghina in anticipo per abituarsi al fuso orario, un dettaglio che non è dovuto a necessità tecniche, ma a una scelta logistica pensata per favorire l’adattamento dei giocatori e dello staff. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Kairat, gli avversari dei nerazzurri sono già atterrati a Milano. Il motivo dell’arrivo precoce