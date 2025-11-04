Inter Kairat Chivu pensa al grande turnover | la probabile formazione

Inter News 24 Inter Kairat, le ultime in vista della quarta giornata di Champions League con la sfida in programma a San Siro. Tutti i dettagli. Cristian Chivu sta preparando la sua Inter per la quarta giornata della Champions League, dove i nerazzurri affronteranno il Kairat Almaty domani sera a San Siro. In vista della partita, l’allenatore romeno sta pensando di schierare la coppia Bonny-Pio Esposito in attacco, con l’obiettivo di dare un po’ di respiro a Lautaro Martinez, che potrebbe tirare il fiato dopo un periodo di carico pesante. Lautaro non ha avuto sosta da parecchio tempo, e dopo aver giocato 8 gare di fila, anche con la nazionale argentina, è il momento giusto per concedergli una pausa, specialmente in vista della partita cruciale di domenica contro la Lazio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Kairat, Chivu pensa al grande turnover: la probabile formazione

