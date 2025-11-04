Inter-Kairat Chivu con Esposito e Bonny Lautaro riposa | probabili formazioni e orari tv

Sport.quotidiano.net | 4 nov 2025

Milano, 4 novembre 2025 – Ammucchiata in Serie A, ma anche la Champions League non scherza. Dopo tre giornate a punteggio pieno ci sono cinque formazioni, distinte solo dalla differenza reti. In testa Psg, Bayern Monaco, Inter, Arsenal e Real Madrid, ma con parigini e baveresi con differenza reti di più 10, rispetto al più 9 dell’Inter, al più 8 dei gunners e al più 7 delle merengues. I nerazzurri, però, hanno un turno sulla carta favorevole contro la cenerentola Kairat Almaty, oggi ancorata ai bassi fondi della classifica con un solo punto in classifica, frutto del pareggio contro il Pafos. Negli altri due match nove i gol subiti dai kazaki che ne hanno beccati quattro a Lisbona contro lo Sporting e cinque in casa contro il Real Madrid. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

