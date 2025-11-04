Inter-Kairat Chivu con Esposito e Bonny Lautaro riposa | probabili formazioni e orari tv
Milano, 4 novembre 2025 – Ammucchiata in Serie A, ma anche la Champions League non scherza. Dopo tre giornate a punteggio pieno ci sono cinque formazioni, distinte solo dalla differenza reti. In testa Psg, Bayern Monaco, Inter, Arsenal e Real Madrid, ma con parigini e baveresi con differenza reti di più 10, rispetto al più 9 dell’Inter, al più 8 dei gunners e al più 7 delle merengues. I nerazzurri, però, hanno un turno sulla carta favorevole contro la cenerentola Kairat Almaty, oggi ancorata ai bassi fondi della classifica con un solo punto in classifica, frutto del pareggio contro il Pafos. Negli altri due match nove i gol subiti dai kazaki che ne hanno beccati quattro a Lisbona contro lo Sporting e cinque in casa contro il Real Madrid. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Le parole del difensore dell'Inter sulla lotta Scudetto alla vigilia della sfida di Champions League contro il Kairat Almaty
#Chivu a Inter TV: " #Kairat? Antenne dritte, le squadre che non hanno niente da perdere sono le più insidiose. Noi stiamo capendo che..."
Inter-Kairat, Chivu con Esposito e Bonny, Lautaro riposa: probabili formazioni e orari tv - L'Inter a caccia della quarta vittoria consecutiva in Champions League, al Meazza arrivano i kazaki del Kairat.
La probabile formazione dell'Inter - Mercoledì 5 novembre l'Inter ospita il Kairat nellq 4^ giornata della Champions League.
Inter, Chivu recupera Thuram e nega spoiler: si va verso la coppia Bonny-Esposito - Marcus Thuram sta bene e andrà in panchina nel'Inter che domani sfiderà il Kairat Almaty in Champions League.