Inter Kairat Chivu cambia tutto | la probabile formazione

Con una serie di partite ravvicinate, Cristian Chivu sta facendo i conti con la fatica che inizia a farsi sentire tra i suoi giocatori. La Champions League ha imposto un calendario serrato, e l'allenatore dell' Inter si prepara a cambiare qualcosa per la sfida di domani contro il Kairat. La squadra ha bisogno di rifiatare, e Chivu è intenzionato a fare rotazioni per garantire che ogni giocatore sia in piena condizione fisica e mentale secondo La Gazzetta dello Sport.

