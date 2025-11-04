Inter-Kairat Carlos Augusto | Concentrati su di noi

Ecco le parole di Carlos Augusto  in conferenza stampa pre- Kairat Almaty al fianco di Chivu. VINCERE – “Sappiamo che in questa Champions è ancora più importante vincere. Più partite possibili, fare punti, conta la differenza reti, non ci sono partite facili ma giochiamo in casa nostra. Loro vengono per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

